Karagöz Halkdansları Topluluğu'ndan Üsküp'te gururlandıran birincilik

Selin Kuyucu Kılıç ve Gökhan Kılıç yönetimindeki Karagöz Halkdansları Topluluğu, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Uluslararası "Çarşı Folklor Akşamları" Festivali’nde birincilik elde ederek ülkemizi ve Bursa’yı gururlandırdı.

Festival süresince Üsküp’ün simgelerinden Skanderbeg Meydanı, kültür, folklor ve uluslararası dostluğun buluşma noktasına dönüştü. Bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde; rengarenk geleneksel kıyafetler, coşkulu müzik ve halk dansları, izleyenlere unutulmaz bir kültürel şölen sundu.

Açılış gecesinden final gösterilerine kadar sahne alan tüm gruplar, kendi ülkelerinin kültürel mirasını büyük bir tutku ve özveriyle sergiledi. Avrupa’nın dört bir yanından gelen ekipler, Skanderbeg Meydanı’nda adeta tek yürek oldu.

Final gecesinde, jüri ve izleyicilerin ortak değerlendirmesiyle sonuçlar şu şekilde açıklandı:

"Birincilik - Türkiye Karagöz Halkdansları Topluluğu / Karagöz Folk Dance Ensemble, ikincilik - Gürcistan Ensemble "Ohoy Nana" - Georgia ve üçüncülük - Bulgaristan Shopiam Ensemble "Radi Radev" ekipleri oldu."

Karagöz Halkdansları Topluluğu, kazandığı bu önemli ödülle, Türk halk danslarının zenginliğini ve Bursa’nın kültürel değerlerini uluslararası sahnede bir kez daha başarıyla temsil etmiş oldu.