Karagöz'ün mirası Bursa'da yaşatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ’21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’ kapsamında ‘Bursa Kukla ve Karagöz Çalıştayı’ yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından düzenlenen ’21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’, her yaştan insanı sanatın büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. 11’i ulusal, 10’u yabancı toplam 21 ekibin yer aldığı festivalde, Arjantin, Bosna-Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden gelen sanatçılar kendi kültürlerinden örnekleri Bursalılarla paylaşıyor. Ayrıca atölyeler, söyleşiler ve çalıştaylar ile geleneksel Türk gölge tiyatrosu Karagöz, festival boyunca çağdaş sanat anlayışıyla harmanlanıyor.

Karagöz, tüm yönleriyle ele alındı

Festival kapsamında Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından BKSTV ve UNIMA Türkiye iş birliği ile ‘Bursa Kukla ve Karagöz Çalıştayı’ da düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki çalıştaya, Karagöz sanatçıları, araştırmacılar, akademisyenler, kültürel miras alanında çalışan uzmanlar, eğitimciler, müze temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Kukla sanatının, özelde ise Karagöz’ün yaşayan mirasının korunmasının, sürdürülebilirliğinin ve yeni kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı çalıştayda, Karagöz’ün kültürel, eğitsel ve sanatsal boyutlarının güçlendirilmesine yönelik somut öneriler ele alındı.

Bursa, kültürel mirasına sahip çıkıyor

Çalıştayda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, çok zengin bir kültürel mirasa sahip olan Bursa’nın daha fazla ziyaret edilmesini, görünür hale gelmesini arzuladıklarını belirtti. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak farklı bakış açılarıyla projeler geliştireceklerini anlatan Yıldız, Bursa’yı hak ettiği noktaya taşıyana kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Üyesi Prof. Dr. Dilaver Düzgün, çalıştayın Karagöz’le özdeşleşen Bursa’da yapılmasının önemine değinerek gölge sanatına katkı sunmasını temenni etti.

UNIMA Türkiye Başkanı Enis Ergün, kukla sanatında söz hakkı bulunan tüm ustaların fikirlerini almak ve yol haritası çıkartmak amacıyla çalıştayın düzenlendiğini ifade etti. Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz’ün baş aktör olduğunu söyleyen Ergün, Karagöz sanatına destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Karagöz Müzesi müjdesi

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, kukla sanatına ve Karagöz’e ayrı önem verdiklerini söyledi. Karagöz Müzesi’nin küçük bir yerde olmasına rağmen 100 bin kişilik ziyaretçi ağına sahip olduğunu açıklayan Özkılınç, müzeyi aynı alanda farklı bir yere, daha büyük bir şekilde taşıma düşüncelerinin olduğunu dile getirdi. Karagöz’ü kentin her yerinde yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Özkılınç, Cumalıkızık’ta bir evi ‘Yaşayan Miras Evi’ yaparak kuklaların ve Karagöz’ün tüm yapılış sürecini canlandıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çalıştay, çerçeve sunumları ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti.