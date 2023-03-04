Karagümrük, 63 yıllık rekorunu egale etti

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak, 63 yıl sonra rekorunu egale etti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en son 1959-60 sezonunda da 8 karşılaşmada yenilmemişti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Sivasspor’u 4-3 mağlup etti ve Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-siyahlılar böylece 1959-1960 sezonunda Süper Lig’deki 8 maçlık yenilmezlik serisini tekrar etti.

1959-1963 yılları arasında 4 sezon Süper Lig’de mücadele eden İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlamıştı. 1959-1960 sezonunda teknik direktörlüğünü Bülent Eken’in yaptığı takım, ligde yakaladığı 8 maçlık yenilmezlikte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor’u mağlup ederken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

1963’te küme düşen Fatih Karagümrük 1983-84 sezonunda yeniden Süper Lig’e yükselirken, aynı sezon ligi son sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşmüştü.