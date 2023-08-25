Karagümrük'te Adnan Uğur'un sözleşmesi uzatıldı

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'un sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Karagümrük'te Adnan Uğur'un sözleşmesi uzatıldı
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Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur’un sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Adnan Uğur’un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcunun yenilenen mukavelesine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynadığımız Başakşehir karşılaşmasında takımımızın ikinci golünü atan başarılı genç oyuncumuz Adnan Uğur’un sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Adnan Uğur’a ve kulübümüze hayırlı olmasını diler, kendisinin başarılarının devamını dileriz" denildi.

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