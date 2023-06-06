Karagümrük'te kadroda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Karagümrük'te kadroda 3 değişiklik
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçının kadrosuna göre Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü 11’de 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Bruno Rodrigues, Nicholas Lawrance ve Sofiane Feghouli’nin yerine İbrahim Dresevic, Otabek Shukurov ve Andrea Bertolacci’ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile çıktı:

“Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Andrea Bertolacci, Saba Lobjanidze, Kerim Frei ve Mbaye Diagne”