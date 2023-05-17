Karagümrük'te Sofiane Feghouli ilk kez 11'de başladı

Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, Karagümrük formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Karagümrük'te Sofiane Feghouli ilk kez 11'de başladı
Editör
EditörEditör
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Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, Karagümrük formasıyla bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılarda Sofiane Feghouli, Karagümrük forması ile Süper Lig’de güney temsilcisi karşısında ilk kez 11’de sahaya çıktı. Takımın bulduğu ikinci golün hazırlanışında büyük pay sahibi olan Cezayirli oyuncu, bu maça kadar ligde 5 müsabakada görev almış ve toplam 40 dakika sahada kalmıştı.

Sofiane Feghouli, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Adem Ljajic’e bıraktı.