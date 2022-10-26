Karakaş, 'Haklı bir galibiyetti'

Bölgesel Amatör Lig’de dörtte dört yaparak yoluna emin adımlarla devam eden Silivrispor’da keyifler yerinde. Son oynanan ve grubun iddialı ekiplerinden Zaferspor galibiyeti sonrasında bir değerlendirmede bulunan Şahan Karakaş, “Maç öncesi ve maç esnasında galip geleceğimize inancımız fazlasıyla vardı. Doksan dakikalık mücadele içinde beklenen golün geç gelmesi biraz stres yarattıysa da gerisi o kadar da önemli değil. Baskıyı arttırdığımız dakikalarda aradığımız gol geldi ve sonu güzel oldu. Taraftarımızın da desteği ile bu sene o sene diyebileceğimiz bir sezon olacaktır” dedi.