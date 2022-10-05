Karakaş, 'Haliç maçına konsantre oluyoruz'

Bölgesel Amatör Ligde zirve için mücadelesini veren Silivrispor’da Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Hafta sonu mükemmele yakın bir mücadele ve taraftarımızın da desteği ile zorlu Görükle maçını 1-0 kazandık. Ligde her zaman ilk maçlar çok zorlu ve önem değeri yüksek maçlardır. Maç öncesinde çok iyi konsantre olmuştuk ve bunun neticesinde de mücadelemizi kazanarak 3 puana uzandık. Görükle maçı tamamlandı ve biz ikinci maçımız olan Haliç maçına konsantre olmak zorundayız. Ligde her maç çok zorlu ve önem derecesi yüksek. Ligin ilk yarısında kayıpsız yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk maçımızda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Yolumuz uzun ve bu uzun yolda desteğe ihtiyacımız var, bizlerin yanında olan Silivri ile yolumuzu düze çıkaracağız” dedi.