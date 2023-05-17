Karakaş hep destek tam destek

Silivri'nin önde gelen spor insanlarından Yetkin Karakaş, Silivrispor'u şampiyonluğundan dolayı kutlayarak Akgün Duru ve yönetiminin önemli işlere imza attığını söyledi.

Karakaş hep destek tam destek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Karakaş, kendisinin de bir spor insanı olarak her zaman Silivrispor’un yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini ifade ederek “Bu süreçte Akgün Duru ve yönetim kurulunun başarılarının devamını diliyorum. Silivri halkının ve Akgün Duru yönetiminin yanında olmaktan ve elimizden geldiği kadar destek vermekten dolayı da onur duyuyorum. Silivrispor’un geldiği nokta itibariyle de herkesin Silivrispor’un yanında olmasını temenni ediyorum. Biz de desteğe devam edeceğiz” diye konuştu.