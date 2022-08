Karakaş, İlçe esnafının desteği ile geliyoruz

TAKİP ET

TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da Kulüp Basın sözcüsü Şahan karakaş yeni sezon öncesi bir değerlendirmede bulundu. Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Silivrispor her zaman yarışmacı bir takımdır. Gerek maddi gerekse de manevi sıkıntılarımızı bir kenara bırakarak her zaman yarışmacı bir takım kurmayı hedeflemiştik. Geçen sezon Play-Offlarda elenmiştik, sağlık olsun. Biz zaten Akgün Başkanımızın da dediği gibi biz şampiyon olduk evet taraftarımızı tekrardan Silivrispor ile buluşturduğumuz zaman gerçek şampiyonluğumuzu yaşadık. Bunların yanında da maddi sıkıntılarımız vardı ve hallettik. Bu sezon yine İnşallah aynı şeyleri istiyoruz. Doğu Otomotiv ana sponsorumuz oldu kulübümüze ve camiamıza hayırlısı olsun. Silivri’nin esnafları Silivri’nin takımına sahip çıktığı sürece bizlerin sırtı yere gelmez. Halkımızın da bizlere aynı ölçüde sahip çıktığında da yarışmacı takımlarımız her zaman olacaktır” dedi.