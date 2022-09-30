Karakaş: İlk maçı kazanmak çok önemli

Pazar günü saat 15.00’da İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda Görükle İpekspor’u ağırlamaya hazırlanan Silivrispor’da tüm dikkatler bu önemli maça çevrildi. Tüm yönetim, oyuncular ve teknik heyet maçın öneminin farkında ve buna göre önlemlerini de almış durumda. Kulüp Basın Sözcülerinden Şahan Karakaş müsabaka öncesinde yaptığı açıklamasında; “İpekspor maçımız bizim final veya şampiyonluk maçımız gibi algılanmalıdır. Ligin ilk maçı olduğu için çok önemli ve bir başlangıç olacaktır. Kazanacak gücümüz var, inancımız var, halkımızın desteği ile yıkamayacağımız engel de yok. Özellikle iç sahada oynadığımız tüm maçlarımızda tribünlerde boş yer bulmak zorlaşıyor. Bu geleneği devam ettirerek zirveye yerleşmeliyiz” dedi.