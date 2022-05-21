Karakaş, İyi yolda ve samimiyiz

Yeni sezon hazırlıklarına başlamaya hazırlanan Silivrispor'da Kulüp Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı açıklamasında 'Yeni sezonda önceliğimiz borçlarımızı daha da azaltmak olacak' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 21.05.2022 11:58
  • Güncelleme: 21.05.2022 11:58
Karakaş, İyi yolda ve samimiyiz

Geçtiğimiz sezon profesyonelliği kıl payı kaçıran Silivrispor yeni sezonda da hedeflerini fazla büyütmeden yola devam kararı aldı. Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Geçtiğimiz sezon grup şampiyonluğu ile birlikte halkımız ile barıştık. İç saha maçlarımızı 5000 Silivrili ile oynadık. Bundan daha büyük bir şampiyonluk yoktur. Ayrıca geçmişten gelen borçların da ödemelerini aksatmadan yaptık.

MÜTEVAZİ BİR KADRO KURACAĞIZ
Borçlarını ödeyebilen bir kulüp hayalimiz gerçekleşiyor. Yeni yasa ile birlikte daha güçlü geleceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz sezon hem icralık borçlar hem de sezonun borçlarıyla sıkıntılı günler geçirdik. Bu sıkıntılı günleri gerek yaptığımız kampanyalar, gerekse de yönetim kurulumuzun maddi destekleriyle üstesinden geldik. Şimdi yeni bir sezona daha hazırlanıyoruz. Bu sezon da geçen sezon gibi hazırlanacağız. Mütevazi bir kadro ile grubumuzda üstleri zorlayacağız.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

NOKTA TRANSFERLER YAPIYORUZ
Teknik heyetimizin raporları dahilinde yeni sezon oyuncu kadrosunu şimdiden kurmaya başlıyoruz. Geçtiğimiz sezon bizimle birlikte olan oyuncu kardeşlerimizle tek tek görüşmelerimizi yapıyoruz. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var ve bu kadroya nokta transferler yaparak daha da güçlendirme peşindeyiz. İyi yoldayız, samimiyiz ve bu yol bizi şampiyonluğa taşıyacaktır” dedi.ENGİN AKIN

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı

Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

3
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

4
Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti

Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti

5
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

6
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

DAHA FAZLA
'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev