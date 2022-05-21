Karakaş, İyi yolda ve samimiyiz

Geçtiğimiz sezon profesyonelliği kıl payı kaçıran Silivrispor yeni sezonda da hedeflerini fazla büyütmeden yola devam kararı aldı. Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Geçtiğimiz sezon grup şampiyonluğu ile birlikte halkımız ile barıştık. İç saha maçlarımızı 5000 Silivrili ile oynadık. Bundan daha büyük bir şampiyonluk yoktur. Ayrıca geçmişten gelen borçların da ödemelerini aksatmadan yaptık.

MÜTEVAZİ BİR KADRO KURACAĞIZ

Borçlarını ödeyebilen bir kulüp hayalimiz gerçekleşiyor. Yeni yasa ile birlikte daha güçlü geleceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz sezon hem icralık borçlar hem de sezonun borçlarıyla sıkıntılı günler geçirdik. Bu sıkıntılı günleri gerek yaptığımız kampanyalar, gerekse de yönetim kurulumuzun maddi destekleriyle üstesinden geldik. Şimdi yeni bir sezona daha hazırlanıyoruz. Bu sezon da geçen sezon gibi hazırlanacağız. Mütevazi bir kadro ile grubumuzda üstleri zorlayacağız.

NOKTA TRANSFERLER YAPIYORUZ

Teknik heyetimizin raporları dahilinde yeni sezon oyuncu kadrosunu şimdiden kurmaya başlıyoruz. Geçtiğimiz sezon bizimle birlikte olan oyuncu kardeşlerimizle tek tek görüşmelerimizi yapıyoruz. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var ve bu kadroya nokta transferler yaparak daha da güçlendirme peşindeyiz. İyi yoldayız, samimiyiz ve bu yol bizi şampiyonluğa taşıyacaktır” dedi.ENGİN AKIN