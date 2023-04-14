Karakaş, Lekesiz şampiyonluğumuza gölge düşüremeyecekler

Silivrispor Basın Sözcüsü Şahan Karakaş, Pazar günü İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanacak olan Uzunköprü maçı öncesinde alınan duyumları taraftarları ile paylaştı. Karakaş yaptığı açıklamasında; “Lig boyunca lekesiz, şaibesiz şampiyonluğumuza gölge düşüremeyecekler. Bu ve bunun gibi anlamsız çalışma içinde olanların çabalarını boşa çıkarıp hak ettiğimiz 3. Ligi alacağız. Bir takım duyumlar aldık ve taraftarımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Bizce çok önemli ve dikkate alınacak bir eylem planlamaları içinde olanlar var. Bilindiği üzere hafta sonu ligin son maçını evimizde Uzunköprüspor ile oynayacağız. Fakat bazı art niyetli kişiler (Silivrili olmayan) bu maçta SİLİVRİSPOR forması GİYEREK SAHAYA atlayıp hakeme saldıracağı duyurusu aldık. Bu netice ile bu maçta Hükmen yenik olmamızı sağlama çabası içinde olmaları bekleniyor. Silivrisporlu taraftarlarımızın bu durumdan çok dikkatli olmaları aralarına tanımadıkları kişileri kesinlikle sokmamalarını rica ederiz. Ayrıca tüm lig boyunca maçlarımız da en iyi şekilde Emniyeti sağlayan Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çok daha fazla dikkati gerekmektedir. Lekesiz Şampiyonluğumuza gölge düşürmek isteyen kalbi kirli insanları aramıza sokmayalım. Tanımadığımız ve durumunda şüphe uyandıran kişi ve kişilere karşı ÇOK ÇOK DİKKATLİ olalım” dedi.