Karakaş, 'Takımda forma savaşı var'

TFF Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da forma aslanın midesinde. Teknik patron Ergun Ortakçı’nın programı ile çalışan takımda sert geçen idmanlarda forma savaşı iyice gün yüzüne çıktı. Kulüp Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Gümüşyaka kampımızda takım olma yolunda iyi mesafeler kat ettik. Yeni transferlerimiz birbiri ile kaynaşma ve anlaşma yolunda üst seviyedeler. Her mevkii için adeta bir forma savaşı veriliyor. Tüm oyuncularımız üst seviyedeler. Kadromuz işin ciddiyetinde ve bu bilinç ile çalışıyor. Yeni sezon bizim için çok iyi geçeceğine ve haklı şampiyonluğumuzun da tescilleneceği bir yıl olacaktır. Halkımızla birlikte sezon sonu şampiyonluk şarkıları ilçeyi turlamak en büyük isteğimizdir” dedi.