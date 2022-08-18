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Karakaş, 'Takımda forma savaşı var'

Yeni sezon hazırlıklarına Gümüşyaka'da kampa girerek hazırlanan Silivrispor'da idmanın dozu gün geçtikçe artıyor, Basın Sözcüsü Şahan Karakaş 'Kadro inanmış bir şekilde çalışıyor oldukça sert geçen idmanlarda forma savaşı veren tüm oyuncularımızı kutluyorum' dedi.

Karakaş, 'Takımda forma savaşı var'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TFF Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da forma aslanın midesinde. Teknik patron Ergun Ortakçı’nın programı ile çalışan takımda sert geçen idmanlarda forma savaşı iyice gün yüzüne çıktı. Kulüp Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Gümüşyaka kampımızda takım olma yolunda iyi mesafeler kat ettik. Yeni transferlerimiz birbiri ile kaynaşma ve anlaşma yolunda üst seviyedeler. Her mevkii için adeta bir forma savaşı veriliyor. Tüm oyuncularımız üst seviyedeler. Kadromuz işin ciddiyetinde ve bu bilinç ile çalışıyor. Yeni sezon bizim için çok iyi geçeceğine ve haklı şampiyonluğumuzun da tescilleneceği bir yıl olacaktır. Halkımızla birlikte sezon sonu şampiyonluk şarkıları ilçeyi turlamak en büyük isteğimizdir” dedi.

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Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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