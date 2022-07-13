Karakaş ve Şahin'den mesaj var

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Silivrispor’da yönetimin çok çalışan iki ismi olan Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ve Basın Sözcüsü Şahan Karakaş birlikte verdikleri açıklamada; “Liglerde kazananın her zaman Silivrispor olmasını temenni ederiz. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız ivmeyi yakalayarak zirvenin en yakın takipçisi olmayı planlıyoruz. Mütevazi bir kadro kurduk ve bu kurduğumuz kadro ile ligimizi tamamlayacağız. Geçtiğimiz sezon yarım bıraktığımız işi tamamlamak en büyük isteğimizdir. İç ve dış sahada seyirci rekorları kırarak hedefimizi hep birlikte ulaşmak niyetindeyiz. Lig uzun bir maraton ve uzun maratonda bizlerin nelerin beklediğini bilmiyoruz bunun için sağlam adımlarla önümüzü görerek ilerleyeceğiz” dediler.