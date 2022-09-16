Karakaş, Yoğun tempomuz devam ediyor

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor idmanların dozu her geçen gün artıyor. Kulüp Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı değerlendirmesinde; “Teknik patronumuz Ergun Ortakçı nezaretinde idmanlarımız devam ediyor. Artan tempomuz ve oyuncularımızın sergilediği performans bizleri memnun etmektedir. Grubumuzda iyi takımlar, güçlü ilçelerin iyi takımları teknik ekibimizle birlikte bunları iyi analiz ederek çalışıyoruz. İlk maçımızın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Bizimle birlikte tribünde takımlarını merakla bekleyen Silivrililere diyebilirim ki geçen seneden daha istekli ve inanmış bir takımız ve hedefimizin kutsallığının bilincindeyiz” dedi.