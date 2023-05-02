Karakoç: 'Üç hilalli bayrak boynu bükük kalmasın'

Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü camianın sembol isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı sosyal tesislerinde düzenlediği Birlik ve Beraberlik Yemeğinde yaptığı konuşmada, “14 Mayıs’ta hilalin yanında Cumhur İttifakını destekliyoruz. Üç hilalli bayrak boynu bükük kalmasın” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü camianın sembol isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı sosyal tesislerinde Birlik ve Beraberlik Yemeği verdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Karakoç, 14 Mayıs seçimlerine gidildiği bu günlerde Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi.

Türkiye’nin birçok cephede iç ve dış düşmanlara karşı mücadele verdiğini anlatan Karakoç, bir ve beraber olmanın her zaman toplumları diri tutacağını, düşmana fırsat vermeyeceğini anlattı. Karakoç, “Hilalin mahzun kalmasını istemediğimiz için Cumhur İttifakını destekliyoruz. Üç hilalli bayrak boynu bükük kalmasın” dedi.

Karakoç’tan sonra eski milletvekili Mustafa Verkaya, 12 Eylül öncesi Ülkücü gençliğin sembol isimlerinden Yunus Meral ve Mustafa Dülger birer konuşma yaptı.

Etkinliğe; Yeni Düşünce gazetesinin haber müdürü, gazeteci Halit Ocak, Kerkük Derneği’nden Atilla Bayraktar, Metin Özkan, yazarlar Ali Kuzu, Selim Çoraklı, gazeteci Hüdavendigâr Onur ve işadamı Ethem Çimen’in de arasında olduğu çok sayıda davetli ve yüze yakın Taşmedreseli Türk-İslam ülkücüsü katıldı.