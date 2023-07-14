Karakoç, 'Vatandaş Nilüfer Belediyesi'nden özür beklemektedir'

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, emlak vergisinde sınıf ayarlaması yapan Nilüfer Belediyesi’ni eleştirdi

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediyesi’ndeki emlak vergisinde çelişkili tebligat ve kişiye özel plan değişiklikleri konusunda basın açıklaması yaptı. Vergi borcunu düzenli ödeyen vatandaşların Nilüfer Belediyesi’nden özür beklediğini belirten Karakoç, "Yaşanan bu süreci halkımız bilmeli ve Nilüfer’de kişiye özel plan değişikliği ve rant iddialarının son bulması konusunda yeni bir başlangıca imza atılmalıdır" dedi.

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç; yaptığı basın açıklamasında, “Nilüfer Belediye Başkanlığının emlak vergisinde ’sınıf ayarlaması’ adı altında yeni bir artışa gittiği belirlenmiştir. Buna göre vergilerde yüzde 40 ile 80 arasında beklenmedik zam eklendiği tespit edilmiştir. Gerekçe olarak ta Sayıştay denetimlerine vurgu yapılmaktadır. Zam oranından ortaya çıkan fark vergi alacaklarına tahakkuk ettirilmiş olup vatandaşa yazılı olarak bildirirken, vergi borçlarını ödeyip, sorumluluklarını yerine getirenlere de aynı yazıyı göndererek amme alacağı ve icra tehdidi içeren cümleleri kurmaktan imtina etmemiştir. Bu işbilmezliğin karşısında borcunu ödemiş vatandaş haklı olarak itiraz ederek Nilüfer Belediye Başkanlığından düzeltme ve özür beklemektedir. Bu esnada Sayıştay incelemesine ortaya çıkan ’kamu zararı’ ayrı bir tartışma ve değerlendirme konusudur. Diğer bir açıklama gereken konu da uzun süredir Bursa kamuoyunda tartışılmaya başlanan "kişiye özel plan değişikliği" ve ortaya atılan iddialar ve yaşanan disiplin süreci ve sonuçlarıdır. Nilüfer Belediyesi’nin hemen yanında bulunan, eskiden otopark olarak kullanılan maliye hazinesine ait ticaret alanı için yapılan plan değişikliği bir anlamda Nilüfer’de yaşanan rant ilişkilerinde bardağı taşırmıştır. Gelinen nokta itibariyle konu parti ve belediyenin iç meselesi olmaktan çıkmıştır. Şeffaf yönetim adına konunun muhatapları mertçe Nilüfer ve Bursa kamuoyunun önüne çıkarak tüm çıplaklığıyla yaşananları ve gerçekleri anlatmalıdır. Karşılıklı iddia ve suçlamalardan ziyade CHP İl Başkanı Turgut Özkan’ın, emsal artışı veya eksiltilmesi konusunda beyanları kamuoyuna yansıyan Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem, süreç boyunca disipline sevk edilen, neticesinde partisinden ihraç edilen imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Osman Ayradilli tüm gerçekleri ifade etmekten imtina etmemelidir. Yaşanan bu süreci halkımız bilmeli ve Nilüfer’de kişiye özel plan değişikliği ve rant iddialarının son bulması konusunda yeni bir başlangıca imza atılmalıdır" ifadelerini kullandı.