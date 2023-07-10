Karakolu birbirine katan kadın kameraya yansıdı

Karaköy’de elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden bir kadın, kendisine durduran bekçilere küfrederek kaçtı. Akaryakıt istasyonunun tuvaletine giren kadın güçlükle gözaltına alındı. Emniyette nezarethaneye girmeyen kadın, polisin saçını koparıp rujla yere küfür yazdı. Ortalığı birbirine katan kadın, kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerinde elektrikli motosiklet ile ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren Melike D.’yi (23) bekçiler durdurdu. Şahsın hareketlerinden şüphelenen bekçiler, kimliğini vermesini istedi. Ancak kimliğini vermeyen kadın, bekçilere küfrederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kadını takip eden bekçiler, bir akaryakıt istasyonu tuvaletine girdiğini belirledi. Bölgeye polis ekipleri de sevk edildi.

Polisin gözüne yumruk, bel altına tekme attı

Kısa süre sonra olay yerine gelen Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kadını gözaltına almak istedi. Ancak kişisel ihtiyaçlarını olduğunu iddia ederek tuvalete giren Melike D. yaklaşık 45 dakika boyunca çıkmadı. Daha sonra çıkan kadın, polis tarafında gözaltına alınmak istendi. Ancak bu kez de polise direnerek hakaretler savuran Melike D., bir polis memurunun gözüne yumruk attı. Polis otosuna bindirileceği esnada da bel altına tekmeler atan Melike D. güçlükle gözaltına alındı.

Polisin saçını koparıp, rujla yere küfür yazdı

Emniyete götürülen kadın, burada nezarethaneye girmeyi reddederek rujuyla yerlere küfür ve hakaret yazmaya başladı. Kendisi uyarılmasına rağmen eylemlerine devam eden Melike D., kadın polis memuruna da tehdit ve hakaretler etmeyi sürdürdü. Kendisine müdahale eden kadın polis memurunun saçını tutarak yere savuran Melike D., saçlarını çekerek kopardı. Tüm bu yaşananlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırgan kadın adli kontrolle serbest kaldı

Melike D. kelepçelenerek nezarethaneye götürüldü. Kadının yapılan üst aramasında ise el çantasının içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette 5 polis memurunun şikayetçi olduğu olayla ilgili kadına, “görevi yaptırmamak için direnme”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Melike D., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.