Karaköy ilkokulunda inceleme yaptı
Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçeye bağlı Karaköy Köyü'nde onarımı gerçekleştirilen ilkokulda inceleme yaptı.
Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçeye bağlı Karaköy Köyü’nde onarımı gerçekleştirilen ilkokulda inceleme yaptı.
Onarımı gerçekleşen köy okulunda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Altay, daha sonra köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini değerlendirdi. Kaymakam Altay’a, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve Köy Muhtarı Adem Açık eşlik etti.