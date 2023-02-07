Karalar: 'Depremin yaraları birlikte sarılacak'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, içlerinde Adana’nın da bulunduğu 10 şehirde önemli tahribata neden olan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin hemen ardından ve aynı gün öğle saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında yıkılan binaların enkazlarında yapılan kurtarma çalışmalarını yakından takip etti.

Adana Büyükşehir Belediyesinin gerek arama kurtarma çalışmalarında gerek deprem sonrası oluşan mağduriyetlerin giderilmesinde AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli, iş birliği içinde çalışmasına büyük önem veren Başkan Zeydan Karalar, sosyal medya hesaplarından bilgi akışı sağladı, çağrılarda bulundu. Çok sayıda ulusal medya kuruluşunun canlı bağlantı taleplerine cevap vererek, Adana’daki durumu anlatan Başkan Zeydan Karalar, vatandaşın ihtiyaçları hakkında bilgilendirme yaptı.

Enkazda can kurtarmaya yönelik fedakarca çalışan ekipleri ziyaret eden, TÜYAP Fuar Alanı’nda oluşturulan Yardım Koordinasyon Merkezi’nde toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, hasarlı binalara girilmemesi ve toplama alanlarında kalınmasına yönelik çağrı yaptı.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini bildirdi.