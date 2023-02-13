Karaman'a gelen depremzede sayısı 3 bini aştı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden Karaman’a gelen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Karaman Valiliği koordinesinde Karaman’a şehirlerarası otobüs ve kendi özel araçlarıyla gelen yaklaşık 2 bin 350 vatandaş Hamidiye Mahallesi’ndeki GSB Karaman Nefise Sultan ve Hatuniye Kız Yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara yerleştirilen depremzede vatandaşların ihtiyaçları ise yapılan yardımlarla karşılanıyor. Karaman’da erkek ve kız olmak üzere toplam 7 bin 500 yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde sırayla diğer yurtlarında depremzedelere açılacağını söylediler. Karaman’da yurtlara yerleştirilen ve ev kiralayarak oturan depremzedelerin sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.