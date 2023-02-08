Karaman'dan deprem bölgesine soba ve ekmek yardımı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Karaman’da da depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Bağışlanan 100’e yakın soba, fırıncı esnafının ürettiği 60 bin ekmek afet bölgesine gönderilecek.

Karaman Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyasına vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları büyük ilgi gösteriyor. Piri Reis Kültür Merkezi’nde oluşturulan yardım merkezine kamyonlarla yardımlar ulaştırılıyor. Bu çerçevede bir hayırsever tarafından bağışlanan 100’e yakın soba, yardım merkezine getirildi. Kamyonetlerle getirilen sobalar, görevliler tarafından tır üzerinde yerleştirilen seyyar prefabrik evlere yüklendi.

Karaman’daki fırıncı esnafları da depremzedelere gönderilmek üzere 60 bin ekmek üretti. Diğer yandan deprem bölgesinden Karaman’a getirilen 43 depremzedenin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hatuniye Kız Yurduna yerleştirildiği açıklandı.