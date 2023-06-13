Karaman Futbol Kulübü TFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig play-off final maçında Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman Futbol Kulübü Eryaman stadında karşı karşıya geldi. Armoni Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup eden Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig play-off final maçında Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman Futbol Kulübü Eryaman stadında karşı karşıya geldi. Armoni Alanya Kestelspor’u 2-1 mağlup eden Karaman FK, TFF 2. Lig’e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Sönmez xx
Armoni Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan xx, Murat Şimşek xx, Gürcan Gözüm xx (Alhan Kurtoğlu dk. 46 xx), Ali Berke Timurcioğlu xx (Kaan Güdü dk. 63 xx), Hasan Güleryüz xx (Atakan Aybastı dk. 46 xx), Alp Huy xx, Yılmaz Basravi xx (Samet Bulut dk. 46 xx), Muhammet Enes Erdem xx (Ahmet Ülük dk. 77 x), Furkan Mehmet Doğan xx, Serhat Enes Çalışan xx, Berkay Arı xx
Yedekler: Umutcan Yenisoy, Fatih Çiplak
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Karaman Futbol Kulübü: Mertcan Dağlı xx, Ali Kemal Başaran xx, Akın Akman xx, Ahmet Teker xx, Selim Dilli xx (İlyas Ural dk. 85 ?), Umut Dilek xx, Abdulsamet Kırım xx (Selçuk Hakalmaz dk. 69 xx), Ömercan Öndaş xx, Ensar Kemaloğlu xx, Burak Gürler xx, Samet Aydın x (Orhan Nahırcı, dk. 11 x) (Kadir Bakırtaş dk. 69 xx)
Yedekler: Baran Güler, Mehmet Salih Yiğit, İdris Furat
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Goller: Ahmet Teker (dk. 35), Akın Akman (dk. 42) (Karaman Futbol Kulübü), Samet Bulut (dk. 64) (Armoni Alanya Kestelspor)
Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışan, Furkan Mehmet Doğan, Kaan Güdü, Atakan Aybastı, Alhan Kurtoğlu, Murat Şimşek, Onur Behiç Özalgan (Armoni Alanya Kestelspor), İlyas Ural, Ensar Kemaloğlu, Akın Akman (Karaman FK)