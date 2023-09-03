Karaman GES artık resmi olarak enerji üretimine başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, montaj ve inşa çalışmalarını tamamladığı Karaman GES Projesi’nde kabul işlemlerinin ardından resmi olarak elektrik üretimi başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevreci anlayışıyla yapımını tamamladığı Karaman Güneş Enerji Santrali’nde enerji üretimi resmi olarak başladı. 55 bin metrekare alanda 14 bin güneş paneli sayesinde yılda 4 bin hanenin enerji tüketimine eş değer şekilde üretilecek elektrik, SASKİ bünyesinde bulunan tesislerin enerji tüketiminde kullanılacak. Hususa ilişkin yapılan açıklamada ise, “Kurulu gücü 5 megawatt olacak santral aynı zamanda milli enerji politikalarına katkı sağlayan projeler arasında yer alacak. Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES Projesi sayesinde enerjinin geleceğine yatırım yaptık. İlgili kurumun yetkilileri de yaptıkları incelemelerde herhangi bir sorun olmadığını ve yapılan projenin takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Ürettiğimiz elektrik sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Sağladığımız tasarrufları ise şehrimize hizmet olarak geri kazandıracağız” ifadeleri yer aldı.