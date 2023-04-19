Karaman: 'Silivrispor'un yanındayız'

Hafta sonu oynanan ve 6-0 kazanılan Uzunköprü maçında tribündeki yerini ailesi ile birlikte alan Edip Karaman; “Silivri bizim evimiz, Silivrispor’da bu ailenin bir ferdidir. Alınan grup şampiyonluğu ile birlikte ilçemiz hak ettiği 3. Lige ulaşacaktır. Maddi manevi yanında oyduğumuz kulübün iyi gününde de kötü gününde de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.