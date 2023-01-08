Karaman YHT hattını 1 milyon 194 bini aşkın yolcu kullandı

Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında bir yılda 1 milyon 194 bini aşkın yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Karaman-İstanbul-Karaman güzergahında 472 bin 532, Karaman-Ankara-Karaman güzergahında 721 bin 782 olmak üzere toplam 1 milyon 194 bini aşkın yolcu, YHT ile yolculuk etti. Konya-Karaman arasında ise 448 bin 245 yolcu YHT’yi kullandı. Bir yılda Karaman-İstanbul arasında günlük ortalama 1313, Karaman-Ankara arasında günlük ortalama 2 bin 5 yolcu konuk edildi.

YHT ile Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi de 2 saat 40 dakikaya düştü. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan ve yük trenlerinin de işletilmeye başlandığı 102 kilometrelik hattan bir yılda taşınan toplam yük miktarı ise 1 milyon 742 bin ton oldu.

Konya-Karaman hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep’e uzatılması çalışmaları devam ederken, 2053 vizyonu çerçevesinde hızlı trenle buluşan il sayısının 52’ye çıkarılması planlanıyor. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demiryolu yatırı bütçesi ise 27 milyar dolara ulaştı.