Karamehmetoğlu'ndan Zaimoğlu'na ziyaret

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti.

Karamehmetoğlu'ndan Zaimoğlu'na ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu’nu ziyaret etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü merkez binasında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr.Sabit Akın Zaimoğlu’na görevinde başarı diledi. Orhangazi’deki yeni emniyet müdürlüğü binası ile ilgili görüş alışverişinin de yapıldığı görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

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