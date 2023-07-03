Karamürsel Caddesine bin 700 metrekare kaldırım

Başiskele Kullar Merkez Karamürsel Caddesi bin 700 metrekare yaya kaldırımı ve dekoratif aydınlatma direkleri ile estetik görümüme kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Kullar Karamürsel Caddesinde üstyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası yol çizgilerini de çizerek trafik düzenini sağladı. Yol çizgilerinin çizilmesiyle birlikte cadde üzerinde araç parklanma, şeritler düzenli hale getirildi. Başiskele ilçesi Kullar Karamürsel Caddesinde bin 700 metrekare baskı beton kaldırım çalışması yapan büyükşehir belediyesi, ayrıca caddeye dekoratif aydınlatma direkleri koydu. Yaya kaldırımları yapılan, dekoratif aydınlatma direkleriyle donatılan Kullar merkez Karamürsel Caddesinin çehresi yapılan asfaltlama çalışması, dekoratif aydınlatma direkleri ve yol çizgileriyle estetik bir görüntüye kavuştu.