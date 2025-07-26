Karamürsel'de orman yangını başladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Karamürsel'de orman yangını başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçenin üst kısımlarında meydana geldi. Ağaçlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İtfaiyesi sevk edildi. Alev alev yanan bölgeye ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın devam ederken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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