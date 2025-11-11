Karamürsel'de yanan bölge 3 bin fidanla yeniden yeşerecek

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ağustos ayında yanan ormanlık alana, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 3 bin fidan dikildi.

Karamürsel’e bağlı Akçat mevkisinde 15 Ağustos’ta meydana gelen orman yangınında 500 hektarlık alan zarar görmüştü. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı. "Sevdamız Yeşil Vatan" sloganıyla Akçat’ta düzenlenen fidan dikim törenine, katılım yoğun oldu.

"Geleceğe nefes olsun"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım saat 11.11’de bir araya gelmenin önemine değindi. Küresel iklim krizinin risklerine dikkati çeken Başkan Büyükakın, "Sadece Türkiye açısından değil aynı zamanda dünya açısından da çok kıymetli bir program. Son yıllarda iyice hissettiğimiz küresel iklim krizi dünyada birçok riski tetikledi. Dünya bunları konuşurken, ülkemizde böyle bir krize hazırlama anlamında son derece anlamlı bir adım atılıyor. Bu programı, geleceğe nefes olsun diye yapıyoruz" dedi.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır ağaçlandırma şampiyonu"

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yapılan etkinliğe Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Büyükakın, şöyle devam etti:

"Sadece 11 Kasım’da değil, aslında tüm yıl boyunca bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gururla ifade ediyorum ki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır ağaçlandırma şampiyonu. Kocaeli’deki herkesin 4 ağacı var. Son 20 yılda yapılan çalışmalarla aslında kişi başına 4 ağaç dikilmiş vaziyette ve şehrimiz defalarca ödüle layık görüldü. Aslında biz bir bayrak taşıyoruz. Yarınlarımız olan gençlerimize bunu teslim edeceğiz. Gençlere çok daha güzel bir gelecek bırakmak için uğraşıyoruz. Körfez’deki çamuru temizliyoruz ve deniz daha şimdiden güzelleşti. Bölgeye can geldi. Siz sevgili gençlere güzel bir emanet bırakabilmek için, bu bayrağı sizlere daha yüksek bir seviyede bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çocuklarla birlikte 3 bin fidanı toprakla buluşturdu, can suyunu verdi.

Fidan dikim törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, belediye başkanları, protokol üyeleri, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.