Karamürsel'e otobüs terminali yapılıyor

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yeni terminal binası kazandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, terminal binası yatırımlarına devam ediyor. Daha önce Gölcük’te Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali inşasına başlayan ve burada hızlı bir ilerleme kaydeden Büyükşehir şimdi de Karamürsel Otobüs Terminali projesini hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Karamürsel’deki mevcut terminalin yetersiz kalması üzerine harekete geçen Büyükşehir, yeni terminal binasını Dereköy Mahallesi’ne inşa edecek.