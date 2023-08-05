Karamürsel Seyahat Kartları Ofisi hizmete başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları hizmetini Karamürsel’de kalıcı hale getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplere cevap vermek amacıyla yerinde hizmet sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Karamürsel’deki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaman zaman geçici olarak kurulan seyahat kartı bürosu, 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kalıcı olarak hizmet vermeye başlayacak. Karamürsel Belediyesi’nin zemin katına kurulan seyahat kartı ofisi, Pazartesi günleri 08.30 ile 17.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunacak. Vatandaşlar, abonman, öğrenci, indirimli ve ücretsiz seyahat kartı basım ve vize işlemlerini İzmit’e gitmeden Karamürsel’de gerçekleştirebilecekler.

Bu yeni ofis, Gölcük ve Gebze ilçelerine ek olarak kurulan üçüncü ’Seyahat Kartı Ofisi’ olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda dördüncü ’Seyahat Kartları Ofisi’ni yakın zaman içerisinde Kandıra ilçesine de kurmayı planlıyor.