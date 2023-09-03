Karamürsel Terminal Binasında ilerleme yüzde 25

Karamürsel’de vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamalarını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Terminal Binası projesi çalışmalarında yüzde 25 ilerleme kaydetti.

Karamürsel’de mevcut terminalin ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle Dereköy Mahallesi’nde planlanan yeni terminal binasının inşaatı hızla ilerliyor. Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde, yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen bu önemli proje çerçevesinde temel betonu tamamlandı ve şu anda zemin katın kolonları ile donatı kalıp çalışmalarına devam ediliyor. Beş adet kolonun betonu döküldüğü gibi, güvenlik binasının kolon ve tabliye beton işlemleri de tamamlandı. Ayrıca yer altı yağmur hasadı su deposunun grobetonu döküldü ve projenin yoğun imalat çalışmaları devam ediyor.

“Hem trafik akışını rahatlatacak hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak”

Yeni Karamürsel terminal binası, günümüz şartlarını ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı ve inşa ediliyor. Bu modern yapı, hem trafik akışını rahatlatacak hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. Zemin katın 1,807 metrekarelik bir alanı ve 78 metrekarelik açık bir terasa sahip olan bu yeni terminal binası, vatandaşlara konforlu bir yolculuk deneyimi sunacak. Büyükşehir ekipleri, terminal binasında her türlü ihtiyacı karşılayacak detayları düşünerek çalıştı. Tesiste 12 adet peron, 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark bulunacak. Ayrıca güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fast food yeri gibi hizmetleri sunacak olan terminal, vatandaşların rahat ve güvenli bir seyahat deneyimi yaşamasını sağlayacak.