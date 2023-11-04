Karamürsel terminal binasında yüzde 40 ilerleme

Karamürsel’deki mevcut terminalin ihtiyacı karşılayamaması üzerine yeni yapılan projede çalışmalar yüzde 40’a ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesine vatandaşların hızlı ve konforlu seyahat etmesine olanak sağlayacak yeni şehirlerarası terminal inşa ediyor. İlçenin trafik akışını rahatlatacak yeni Karamürsel Terminali projesinde çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. 9 bin 264 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve toplam bin 885 metrekare yapı inşaat alanına sahip yeni terminal binasında işin ilerleme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Modern ve kullanışlı yapı olarak inşa edilen yeni terminal binası vatandaşlara konforlu yolculuk sunacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde terminal binasının yapım işinde çatı panel montajı devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı projede yağmur suyu hasadı deposu beton dökümü yapıldı. İç bölme duvar örülmesine de başlanılan projede çevre duvarı kalıp hazırlıkları ve beton çalışması devam ediyor. Diğer yandan altyapı çalışmaları ikinci kısım hızla ilerliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen yeni terminal binasında fen işleri dairesi başkanlığının güney yol çalışması da devam ediyor.

Tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 peron bulunacak. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 şehirlerarası yazıhane, 4 kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 büfe, bebek bakım odası, depo, mescit, çay ocağı ve 2 fastfood yeri de terminalde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek.