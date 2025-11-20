Karamusul Göleti'ne atık döküldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Karamusul Göleti’nin set kısmına atık materyaller bırakıldı.

Karamusul köyü göletinde vatandaşlar tarafından yapılan incelemelerde, set üzerine doğal dolgu yerine çöp ve çeşitli atıkların yerleştirildiği tespit edildi. Bölgeye giden vatandaşlar, dolgunun doğal bir toprak dolgusu intibası vermediğini, tamamen atık saklamak amacıyla döküldüğünü belirtti.

Gölete giden köylüler, yapılan bu müdahalenin neden gerçekleştirildiğine dair herhangi bir açıklama göremediklerini ifade ederek tepkilerini dile getirdi. Bir köylü, "Burada böyle bir şey neden yapılıyor, amacı ne?" sözleriyle durumu özetledi.

Bölge halkı, gölete dökülen atıkların içeriği ve amacıyla ilgili yetkililerden açıklama yapılmasını bekliyor.