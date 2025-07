Karapürçek SGM için geri sayım

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek’e kazandırılacak Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) projesi için ilk görseli paylaştı, ihale tarihini duyurdu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın verdiği bilgiye göre bin 300 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez için ihale 13 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşmayı sürdürüyor. Her ilçeye eşit ve adil hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen projelerle şehirde sosyal yaşam güçlenmeye devam ediyor. Karapürçek’e müjdelenen Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) projesinin ihale tarihini Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıkladı ve projeyle ilgili ilk görseli paylaştı. İlçenin sosyal yapısına önemli katkılar sunacak olan merkezin yapım ihalesi 13 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İlçe merkezinde toplam bin 300 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek olan Karapürçek SGM’nin içerisinde seminer salonu, sınıflar, atölyeler, ayrıca idari ofisler, kafe, lavabolar ve dinlenme alanları yer alacak. Merkez, her yaştan vatandaşa hitap eden çok yönlü yapısıyla ilçenin sosyal gelişimine katkı sunacak.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Eşit ve adil hizmet anlayışımız doğrultusunda, her ilçemizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Karapürçek’in uzun yıllardır beklediği Sosyal Gelişim Merkezi projesi için çalışmalara başladığımızı ilçemizi ziyaretimiz sırasında ifade etmiştik. Bu merkez, Karapürçek’in sosyal yaşamına değer katacak; engellilerden gençlere, çocuklardan her yaştan vatandaşımıza hitap edecek şekilde tasarlandı. İçerisinde sınıflar, atölyeler ve seminer salonu gibi çok amaçlı alanların yer alacağı merkezimizin ihalesine 13 Ağustos’ta çıkıyoruz. Projemiz tamamlandığında, ilçemizin sosyal alanda ortak bir buluşma noktası olacak. Karapürçek’e hayırlı olsun" diye konuştu.

Adapazarı, Sapanca, Akyazı, Geyve ve Karasu’nun ardından şehir genelindeki 6’ncı Sosyal Gelişim Merkezi olacak Karapürçek SGM, ilçenin dokusuna uygun bir mimariyle inşa edilecek.