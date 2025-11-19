Kararlılık ve aile desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu

Bursa’da, 6 yıl önce merak duygusu etkisiyle madde bağımlısı olan 50 yaşındaki B.T. AMATEM’de (Erişkin Arındırma Merkezi) gördüğü tedavi sonrası bağımlılıktan kurtuldu. İki yıldır tedavisine aksatmadan devam eden B.T.’nin tedavisini yürüten Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk, bağımlılıktan kurtulmak için hastanın kararlılığı ve aile desteğinin büyük rol oynadığını söyledi.

Dört yıl boyunca bağımlı bir hayat süren B.T. sağlığının ve sosyal yaşamının giderek bozulması üzerine iki yıl önce hayatında yeni bir sayfa açmak için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Erişkin Arındırma Merkezine başvurdu. Tedavi sayesinde bağımlılıktan kurtulan B.T. bırakma sürecini ve yaşamındaki değişiklikleri anlattı.

"Eşim en büyük destekçim oldu"

Bağımlı olduğunu dile getiren B.T. eşinden ve çocuklarından gizli bir hayat sürdürdüğüne dikkat çekti. Zamanla sinirlilik durumunun artığını, düzensiz bir hayat yaşamaya başladığını vurgulayan B.T. "Çevreme sürekli yalanlar söylemeye başladım. Farklı bir bünyem varmış gibi hissediyordum. Dört yılın sonunda işin daha kötüye gittiğini gördüm. Mutsuz olmaya başladım. Kilo verdim, dişlerim döküldü, sağlığım bozuldu. İlk olarak eşime açıldım. Eşim, en büyük destekçim oldu. Bu süreçte önemsenmek istiyorsunuz" dedi.

Erişkin Arındırma Merkezinde aldığı desteğin önemine değinen B.T. tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Burada aldığım tedavi sayesinde bağımlılıktan daha hızlı kurtuldum. Bırakmaya karar verince çevremi tamamen değiştirdim, sosyal medyadan uzak durdum, evimi taşıdım. ’Nasıl olsa bırakmayı başardım, bir kez deneyeyim,’ derseniz tekrar başa dönersiniz. Bunun bilincinde olunmalı. Artık hayattan daha fazla zevk alıyorum, aileme daha çok vakit ayırıyorum. Kararlılığımı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

B.T.’nin tedavisini yürüten Erişkin Arındırma Merkezi’nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk ise, merak sonucu ilk deneme söz konusu olduğunda, her maddede farklı olmak üzere, bağımlılık gelişme riskinin oluştuğunu ifade etti. Genellikle ilk denemeyi takiben, madde etkisiyle kişilerin vücutlarında bazı değişiklikler görüldüğünün bilgisini veren Uzm. Dr. Türk, "Vücuttan atılması esnasında beynimiz aşina olduğu maddeyi tekrardan istemeye başlıyor. Bu ’aşerme’ ile birlikte kişinin vücudunda kendisini rahatsız eden belirtiler ortaya çıkıyor. Bu defa bu belirtileri söndürmek için kişi tekrardan madde kullanmaya kendini mecbur hissediyor. Her bir kullanım, bir sonraki kullanıma davetiye çıkarıyor" diye konuştu.

Tedavi sürecinde hastanın mücadelesi, kararlılığı ve isteğinin çok önemli olduğunu ve bağımlı bir bireyin kendi rızası ile tedavi edilebileceğinin altını çizen Türk, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Zorla yapılan bir tedavinin daha az faydasını görüyoruz. Ancak henüz karar vermemiş, bırakmak istemeyen ama kafasında ufak bir ışık yanmış, ’Acaba bırakabilir miyim? Arkadaşım bırakmış, ben de onun gibi olabilir miyim?’ diye düşünenler bize başvurabilirler. Akıllarındaki o ufak ışık üzerinden yürüme şansımız olur. Ama faydalı olabilmemiz için o ufak ışığı yakalamamız gerekiyor. Bu süreçte bağımlı hasta ya da yakını; ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattını arayabilir. Ayrıca Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlıklı hayat merkezlerine danışmanlık hizmeti almak için başvurabilir veya arındırma merkezlerindeki tedavi süreçleri için ALO 182’yi arayarak randevu işlemlerini yapabilirler."