Kararsız sürücü otobanda refüje böyle daldı

Bursa'da şerit değiştirirken kararsız kalan sürücü refüje daldı. Sürücünün yaralandığı kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kararsız sürücü otobanda refüje böyle daldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da şerit değiştirirken kararsız kalan sürücü refüje daldı. Sürücünün yaralandığı kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa-İstanbul otobanında meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, merkez istikametine dönüş yapmak istedi. Hızla ilerleyen araç sürücüsü, şerit değiştirmek istedi. Bu esnada yanında ilerleyen kamyondan dolayı kararsız kalan otomobil sürücüsü orta refüje daldı. Kaza anı araç içi kamerasına anbean yansırken, şans eseri sürücü hafif yaralandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.