Karasu'da bir mahallenin ulaşım hattı daha yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Yassıgeçit Mahallesi’nin ulaşım hattını sil baştan yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehre yeni güzergahlar ve yenilenmiş caddeler kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin son işlemi ise Yassıgeçit Mahallesi’nde gerçekleştirildi ve ulaşım hattı sil baştan yenilendi. Yürütülen çalışmayla ilçe merkezine ulaşım ve karayoluna bağlantı konusunda önemli bir güzergah daha güvenli, konforlu ulaşıma kavuştu.