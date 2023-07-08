Karasu'da dehşete düşüren olayda iki tutuklama

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin kurşun yağdırılarak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeği öldüren M.O. ‘Meskun mahalde ateş etme, ‘6136 sayılı Kanun’ ve ‘5199 hayvan haklarına kanununa’ muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise ‘Yükümlülüklerini yerine getirmemekten’ dolayı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

köpeğin sahibi ile köpeğe kurşun yağdıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü Karasu Yeni Mahalle’de bulunan ve gazinolar bölgesi olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.’ye (33) ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.’ya (51) durumu anlattı. Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, arkadaşına saldıran köpeğe tabanca ile kurşun yağdırdı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri suç aleti ile birlikte şüpheli M.O.’yu yakaladı. Daha sonrasında köpeğin sahibi İ.K.’da gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Köpeği öldüren M.O. ‘Meskun mahalde ateş etme, ‘6136 sayılı Kanun’ ve ‘5199 hayvan haklarına kanununa’ muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise yasaklı ırk beslediği için ‘Yükümlülüklerini yerine getirmemekten’ dolayı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.