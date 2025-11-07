Karasu'da duygu dolu 10 Kasım programı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlediği programla duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrencilerin şiir, ront gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan etkinliği büyük beğeni topladı.

Karasu FSM İlkokulu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 4/C sınıfı öğrencisi Hamza Ayas yaptı. Ayas’ın duygu yüklü konuşması izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Törenin devamında 4/D sınıfı öğrencilerinin ront gösterisi sahnelendi. Ardından 3/A sınıfı öğrencisi Bilge Akkurt, "Atam’ın Yolu" adlı şiiri coşkuyla seslendirdi. Gösteriler kapsamında 4/F, 4/A ve 4/E sınıflarının hazırladığı performanslar da izleyenlere hem gurur hem duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda okul müdürü Mustafa Tetik, anma etkinliğinde görev alan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, Atatürk’ü anmanın sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Tetik ayrıca, Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde düzenlenen Sözlük Tasarım Yarışması’nda ilçe birincisi olan 3/F sınıfı öğrencisi Fatih Uras Uzun’a plaketini takdim ederek öğrenciyi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.