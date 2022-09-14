Karasu'da motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Karasu'da motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Kaza, Kuyumculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 54 AGK 863 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Umut Baltaoğlu ve Kadir Keskin (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken tedavi süreci devam eden Umut Baltaoğlu’da yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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