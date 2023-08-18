Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği'nin Başkanı Ocak, görevinden istifa etti

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Hüseyin Ocak’ın il genelinde yaşanan su kesintileri yüzünden istifa etmesinin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bilecik İl Genel Meclis toplantı salonunda yapılan Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu seçiminde birlik başkanlığına Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin seçildi. Mevcut başkan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın kente yaşanan 6 günlük su kesintisinde tatilde olması, tatili yarıda kesip sorunlarla ilgilenmemesi tepkilere neden olmuştu. Bu tepkiler sonrası görevinden istifa eden Hüseyin Ocak, görevi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu seçiminden sonra Münür Şahin’e devretti. Başkan Vekili ise, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses oldu.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Olağanüstü seçimli genel kuruluna katıldık. Gerçekleştirilen seçim sonucu başkanlık görevine seçilen Münür Şahin’i kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.