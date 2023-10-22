Karasu ilçesinin o mahallesine 2 bin metrekarelik yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Aziziye Mahallesi’nde başlattığı proje çerçevesinde bölgeye 2 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli içme suyunu şehrin tüm noktalarına kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için projelerini sürdürüyor. Tamamlandığında toplam uzunluğu 2 bin metre olacak yeni hat sayesinde Aziziye Mahallesi sakinleri kesintisiz içme suyu ile buluşacak. Bölgede devam eden çalışmalar tamamlandığında vatandaşların musluklarına kesintisiz içme suyu ulaşırken aynı zamanda kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.