Karasu Limandere yeni spor tesisine kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek için tesisleşme hamlesine bir yenisini daha ekledi. Karasu Limandere Mahallesi’nde sel felaketinde zarar görmüş spor sahası Büyükşehir’le yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında başlatılan kapalı spor salonları, yüzme havuzları, mevcut sahaların yenilenmesi, ilçelere kazandırılan futbol, basketbol ve voleybol sahaları gibi onlarca büyük projeler ile Sakarya’nın spor altyapısı güçleniyor. Bu çerçevede Karasu Limandere Mahallesi’nde 3 yıl önce yaşanan sel felaketinde zarar gören spor sahası yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahanın zeminini ve tel çitleri yeniledi. Işıklandırma sistemlerinin montajlarını tamamlanmasının ardından soyunma odalarının tadilatlarını bitiren ekipler sahayı tamamen gençler ve çocuklar için hazır hale getirdi.