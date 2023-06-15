Karasu SGM'de yılsonu coşkusu

Karasu SGM öğrencilerinin hazırladığı yılsonu etkinliği büyük heyecana sahne oldu. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserler ve gösteriler ilgiyle takip edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik eğitimler sunduğu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde kış dönemi kursları sona erdi. Her yaştan çocukların farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitim aldığı SGM’lerin kapanış programı büyük heyecana sahne oldu. Kapanış programları çerçevesinde Karasu SGM’de de yılsonu etkinliği düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte katılımcılar, ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Acarlar Longozu Çiçekleri’ isimli resim sergisini gezdi. Tasarım sınıfı öğrencilerinin yapmış olduğu maketleri ve tasarım ürünlerini inceleyen Büyükşehir bürokratları ve aileler, daha sonra öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

Konferans salonunda Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi atölyesinin def eşliğinde ilahi grubuyla başlanan program, drama öğrencilerinin skeç ve dans gösterileri ile devam etti. Programın sonunda sosyal satranç turnuvasında dereceye öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Katılımcılara ve çocuklara Karasu SGM mutfak atölyesi öğrencilerinin kendi elleriyle hazırladığı kurabiyeler ikram edildi.