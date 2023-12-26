Karasu SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, şehit olan Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) çocuklara yönelik eğitimler ve etkinlikler ara vermeden devam ediyor. Etkinliler kapsamında, 23 Aralık ‘Dünya Şehit Çocuklar Gününde’ Karasu Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenledi. Resim sınıfı öğrencileri Filistinli çocuklar için birbirinden farklı resimler çizerken, ebru sınıfı öğrencileri ise Filistin bayrağı renklerinde ebrular yaptı. Tasarım sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kudüs kuşları temsili panoya çocuklar, dualarını ve notlarını astılar. Mutfak atölyesi öğrencilerinin yaptıkları Filistin bayrağı renklerinde kaymakların dağıtmasının ardından siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonlar uçuruldu.