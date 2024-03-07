Karasuspor-Nilüfer Belediyespor maçı Bilecik'te oynanacak
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 19'uncu hafta mücadelesi olan Karasuspor-Nilüfer Belediyespor maçı Bilecik'te oynanacak.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 19’uncu hafta mücadelesi olan Karasuspor-Nilüfer Belediyespor maçı Bilecik’te oynanacak.
Amatör Lig (BAL) 3. Grupta mücadele eden Sakarya temsilcisi Karasuspor ligin 18’inci haftasında kendi evinde Yalova temsilcisi Yeşilovaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası aldı. TFF kararı sonrası Karasuspor ligin 19’uncu haftada kendi evinde konuk edeceği Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor maçı Bilecik’te 10 Mart Pazar günü oynanacak.