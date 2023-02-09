Karatay Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2 büyük depremin ardından bölgede yaraların bir an önce sarılması için bütün imkanlarını seferber etti.

Karatay Belediyesi, deprem felaketiyle sarsılan bölgeye yardımlarını ulaştırmak için adeta alarma geçti. Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda hareket eden belediye ekipleri, Hatay başta olmak üzere deprem bölgesine yardım ulaştırmak için adeta seferber oldu. Konya genelinde başlayan yardım kampanyası çerçevesinde şu ana kadar 56 tırlık yardım malzemesinin toplanması ve Hatay’a gönderilmesine katkı sunan Karatay Belediyesi ekipleri, depremden en fazla etkilenen Hatay’da AFAD koordinasyonundaki sivil toplum kuruluşu görevlileri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına katılıyor. Hatay merkezin yanı sıra birçok ilçede yıkılan binaların enkazında çalışan ekiplere destek olan Karatay Belediyesi personeli, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra enkaz altında kalan depremzedelerin çıkarılması ve yaralıların ambulanslara taşınmasına katkı sunuyorlar.

Karatay, 35 araç ve 152 personeliyle yaraların sarılmasına katkı sunuyor

Farklı birimlerden 152 belediye personeli, 35 araç ve ekipmanını da deprem bölgesine gönderen Karatay Belediyesi; arama ve kurtarma çalışmalarına katkının yanı sıra, Hatay’da arama kurtarma çalışması yapan görevliler ile depremzedelerin yemek ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir fedakarlıkla çalışıyor.